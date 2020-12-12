نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. هدف أبيض

أحرز الزمالك الهدف الأول بالمباراة بالدقيقة 28 بعد نيران صديقة من مدافع المقاولون العرب، وذلك بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من يسار منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود عن مرماه فارتطمت بالمدافع خالد الحسيني وسكنت يمين المرمى.
وأصبحت نتيجة المباراة الآن 1-0 لصالح الزمالك.
وضمت تشكيلة الزمالك كل من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.
الهجوم: مصطفى محمد.
ويستضيف المقاولون العرب اليوم نظيره نادي الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وذلك على ملعب استاد الكلية الحربية.
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