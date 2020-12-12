مدرب بيراميدز: "رمضان لاعب جيد ومؤثر للغاية"

أعرب الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز، عن إعجابه الشديد برمضان صبحي رغم الطرد اليوم بمباراة الاتحاد السكندري.
وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رمضان لاعب مؤثر للغاية، وقوي وعليه أن يتعلم من الإنذار الثاني وإلا يكرر ما حدث لأنه لاعب مهم للفريق.
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وتابع: "رمضان كان غاضبا لعدم احتساب ركلة الجزاء، لم أكن أتمنى غيابه عن مباراة الزمالك، لكن الكل يخطيء ويتعلم".
وانتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري، بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.
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أشهر الحكم محمد الصباحي البطاقة الصفراء الثانية في وجه رمضان صبحي بعد نهاية مباراة بيراميدز أمام الاتحاد ويقوم بطرده، ليعلن عن غيابه أمام الزمالك في المباراة المقبلة.
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