انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب بتقدم الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب ذئاب الجبل. وأحرز الزمالك الهدف الأول بالمباراة بالدقيقة 28 بعد نيران صديقة من مدافع المقاولون العرب، وذلك بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من يسار منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود عن مرماه فارتطمت بالمدافع خالد الحسيني وسكنت يمين المرمى. اقرأ أيضا: نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. هدف أبيض

وسيطر الزمالك على معظم مجريات الشوط الأول حتى تسجيل الهدف الأول، الذي انتفض المقاولون بعد تسجيله وضغط بشكل كبير وكان قريب من تسجيل التعادل، إلا أن تميز أبوجبل ودفاع الزمالك كان لهم اليد العليا. وسيطر الزمالك على معظم مجريات الشوط الأول حتى تسجيل الهدف الأول، الذي انتفض المقاولون بعد تسجيله وضغط بشكل كبير وكان قريب من تسجيل التعادل، إلا أن تميز أبوجبل ودفاع الزمالك كان لهم اليد العليا. لتصبح نتيجة المباراة الآن 1-0 لصالح الزمالك. اقرأ أيضا: مدرب بيراميدز: "رمضان لاعب جيد ومؤثر للغاية"

وضمت تشكيلة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.

الهجوم: مصطفى محمد. وضمت تشكيلة الزمالك كل من:حراسة المرمى: محمد أبوجبل.الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.الهجوم: مصطفى محمد. ويستضيف المقاولون العرب اليوم نظيره نادي الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وذلك على ملعب استاد الكلية الحربية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز .. الشوط الأول ينتهي بتقدم الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.