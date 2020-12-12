الإسكان: تشطيب الوحداث ثابت.. ومدة فترة السداد لحجز 100 ألف وحدة محدودي الدخل أسبوعًا

كشف عمرو خطاب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة قررت مدة فترة سداد مقدمات حجز 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل لمدة أسبوع.

وأضاف خطاب، خلال تصريحات تليفزيونية، بقناة اكسترا نيوز، أنه هناك فرصة حتى يوم 28 ديسمبر لحجز الكراسات ودفع الأموال المطلوبة وتسجيل أوراقهم.

وأكد أن التشطيب ثابت في كل الوحدات ولكن الاختلاف في المساحات، أم الدخل الشهري لأي حالة مختلف ويجب قراءة الكراسة بشكل جيد لتدوين الاشتراطات اللازمة.

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وأشار إلى مشروعات الإسكان تنفذ في 24 مدينة في القطر المصري.