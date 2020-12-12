الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

جدة - نرمين السيد - ونقلت عن مصادر كويتية قولها، إن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أرسلت خطابا رسميا إلى شركة "مصر للطيران"، يفيد بأنه لا مانع لدى الكويت فى بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر؛ وذلك فى خطوة أولى لبدء التشغيل فى الوجهتين ذهابا وعودة، بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصات والحجر المؤسسى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقعت المصادر أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتى والمصرى؛ لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.