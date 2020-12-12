جدة - نرمين السيد - ونقلت عن مصادر كويتية قولها، إن الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أرسلت خطابا رسميا إلى شركة "مصر للطيران"، يفيد بأنه لا مانع لدى الكويت فى بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر؛ وذلك فى خطوة أولى لبدء التشغيل فى الوجهتين ذهابا وعودة، بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصات والحجر المؤسسى للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتوقعت المصادر أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتى والمصرى؛ لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.