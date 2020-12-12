جدة - نرمين السيد - استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولى للحاسب "بين النظرية والتطبيق" فى نسخته رقم 30، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.





حضر المؤتمر الدكتور يسرى الجمل، رئیس الجمعية العلمية للحاسبات ووزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور علاء عبد الباری، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمى. ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم يعيش مرحلة جديدة تشهد توسعاً فى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن جائحة كورونا خلقت واقعاً جديداً. وأوضح رئيس الأكاديمية العربية، أن الاقتصاد الرقمى بات يشكل رافداً أساسيا فى اقتصاد العالم، مشيرا إلى أن مصر تسعى حاليا نحو التحول الرقمى ونظم الرقمنة والذكاء الاصطناعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. الأكاديمية العربية تستضيف النسخة الـ 30 للمؤتمر الدولى للحاسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.