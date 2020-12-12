مستشار الرئيس للصحة: استعددنا أكثر لمواجهة كورونا قبل بداية الموجة الثانية 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: " قمنا بزيادة الاستعدادات بشكل أكبر لمواجهة كورونا قبل بداية الموجة الثانية، وبدأت المرحلة الثانية لموجة وباء كورونا، بالإضافة إلى أن هناك تفاوتا فى الأعراض لفيروس كورونا، وهناك تحديث دائم لبرتوكول كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن فترة العزل لحالات كورونا تختلف من حالة لأخرى حسب الأعراض، بالإضافة إلى أن 57 مستشفى حميات تعاملت مع العديد من الفيروسات، ولكن الجديد أن فيروس كورونا سلالة جديدة وتم التعامل معها.
وتابع : "نفس الأعراض فى الموجة الأولى هى فى الموجة الثانية ولا يوجد فرق واضح ما بين الأعراض، ومنها فقدان حاسم الشم والتذوق، والصداع ووجع جامد فى الجسم يحدث مع كورونا أو حتى مع الانفلونزا العادية.. ولابد من تنبيه المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى"، مؤكدا أن هناك زيادة فى المستلزمات الطبية للاستعداد لموجة الثانية.
وأوضح : "لم يحدث نقص شديد فى الأدوية، وبعض الأدوية تم إنتاج من 3 أو 4 أضعاف، ونقص الأدوية فى المرحلة الأولى من كثرة قلق المواطن كان يخزن الأدوية.. وأنصح مرض الأعراض البسيطة بتلقى العلاج فى المنزل تحت إشراف طبى".
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