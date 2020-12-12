القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان بناء على إذن قضائي وجارى استجوابه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حاتم عبد اللطيف وزير النقل في حكومة جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت مصادر مطلعة إن القبض على المذكور جاء بعد الحصول على الأوذنات القضائية اللازمة ويتم حاليا استجواب المتهم من قبل جهات التحقيق لكتابة محضر الاستدلال تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة.

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