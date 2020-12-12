رئيس الخدمات الأرضية يتفقد محطة برج العرب ويكرم المحالين للمعاش

قام المهندس مجدي محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمحطة مطار برج العرب، لمتابعة سير العمل والتواصل مع العاملين بالمحطة، حيث كان في استقباله الطيار علاء نبيل مدير المطار.

وخلال الزيارة قام رئيس الشركة بتفقد أرض المهبط لمتابعة تشغيل معدات المهبط وساحات التحميل، ومشروع محطة الوقود المقرّر إنشاؤها بالمهبط.

والتقى رئيس الشركة العاملين بالمحطة ،وشرح الوضع الحالي للشركة خلال الأزمة العالمية لجائحة كورونا التي أثرت سلباً على العالم بصفة عامة وعلى قطاع الطيران بصفة خاصة، بالإضافة إلى بحث حجم التشغيل وكيفية استغلال الوضع الحالى فى تطوير أداء العاملين من خلال زيادة الجرعات التدريبية ، وأيضًا رفع كفاءة المعدات بالمحطة.

وأستمع رئيس الشركة للعاملين لمعرفة كافة المشكلات ومعوقات العمل، للعمل على حلها وتوفير احتياجات المحطة، وقام بتكريم العاملين المحالين للتقاعد تقديرًا للجهد المبذول منهم خلال سنوات عملهم داخل الشركة، وتحفيزًا للعاملين بالمحطة.