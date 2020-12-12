بالتعاون بين الكنيسة والتربية والتعليم .. مسابقة دينية ثقافية جديدة للطلاب والعاملين

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه تم تخصيص مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية. وشملت المسابقة أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى للطلاب العام الدراسي الماضي.

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ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق أمس خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في نياحة الأب الشيخ القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءً لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة الأب المبارك والشيخ الجليل القمص مرقس إلياس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ ٩١ سنة قضى منها أكثر من ٥٦ سنة في الخدمة الكهنوتية.

ولد الأب الراحل بمدينة سوهاج يوم ٢١ أغسطس ١٩٢٩ وحمل اسم وجدى إلياس قبل الكهنوت، وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها، وحصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.