انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة تنصح المواطنين بـ 7 إجراءات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة الصحة المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية 7 طرق وإجراءات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، والذي يسبب العديد من المشاكل الصحية، وذلك في إطار قيام الوزارة بدورها التوعوي وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لمتابعة الأمراض المزمنة والمنشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

نصائح وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

وجاءت النصائح السبعة التي نشرتها الصحة اليوم للوقاية من ضغط الدم المرتفع وفق ما يلي:

1- قياس ضغط الدم بشكل مستمر وبصفة دورية من أجل الكشف المبكر عن المرض.

2- استبدال الملح بالخل والتوابل والليمون.

3- تجنب الأطعمة المعلبة مثل الصلصة وغيرها.

4- تجنب الإفراط في استخدام ملح الطعام.

5- الإكثار من تناول الفاكهة الطازجة والخضار.

6- تقليل الوزن والإستمرار في ممارسة الرياضة.

7- ضرورة الإمتناع عن التدخين.

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وفي سياق متصل كانت وزارة الصحة في وقت سابق نصحت الأمهات المرضعات ببعض النصائح الهامة للوقاية من فيروس كورونا، ومنها، الحرص على ثني المنديل أو المرفق أثناء العطس أو السعال، وغسل اليدين بشكل جيد وبالماء والصابون أو فركها بالكحول قبل لمس الطفل، واستعمال الكمامة وارتدائها قبل الإقتراب من الطفل، والمحافظة على تطهير الأسطح التي تقوم الأم بلمسها وبشكل مستمر.