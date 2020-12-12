فيديو..أشرف رشاد: حلمي أن يكون مستقبل وطن بيت العائلة المصرية..وهدفنا مجلس نواب وشيوخ يليق بمصر

قال النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام أشرف رشاد، أن الحزب لديه هدف رئيسي عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وانطلاقة أعمال كل منهم ، وهو أن يكون لدينا مجلس نواب ومجلس شيوخ يليق بمصر، و يعبران عن تطلعات وأحلام شعب مصر من خلال لجانها النوعية المختلفة بكل المستويات والمجالات والتي دائما ما تكون مطبخ رئيسي لأي تحرك برلماني.

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع تحيا مصر الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا على أن الهدف يتضمن أيضا أن يفي كل من مجلس الشيوخ والنواب بتطلعات الشعب المصري، حيث هناك العديد من القضايا التي ينتظرها الشعب المصري من البرلمان في كافة المجالات.

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ولفت النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلي أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف لديهم خطة سياسية واضحة، الجزء الأول منها إطار تشريعي ورقابي، والجزء الثاني تنظيمي، حيث الأول منها استكمال ما تم من جهود تشريعية بتعديلات على عدد من التشريعات، ومتابعة الأثر التشريعي للتشريعات التى صدرت على مدار الفترة الماضية، مع تفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر، مؤكدا على أن وجود مجلس الشيوخ من المؤكد أنه سيخفف الضغط التشريعي ومن ثم الإطار الرقابي سيكون أكبر وأوسع.

رشاد واصل حديثه بالتأكيد على أن الجزء الثاني من الخطة ذات الصلة المباشر بالإطار التنظيمي فيه العديد من الأحلام الكثيرة، مؤكدا علي أنه شخصيا يتمتع بالعمل التنظيمي عن النيابي، مؤكدا علي أن حلمه خلال الفترة المقبلة أن يكون حزب مستقبل وطن بيت لكل المصريين ومتسع لجموع الشعب وكافة الفئات، وأن لا يكون هناك قرية أو شياخة دون مقر لحزب مستقبل وطن، ويكون بشكل حقيقي بيت العائلة المصرية قائلا:" بكل تأكيد لدينا مقرات علي مستوي الجمهورية ولكننا نسعي لمضاعفة ومن الوارد أن يكون في القرية وحدتين بحريتين بدلا من وحدة فقط".

وأكد أيضا على أن بجانب هذه الأحلام سنعمل على أن يكون لبعض الأمانات فرع بالمحافظات وخاصة الأمانات الفكرية والثقافية والشبابية، حتى تكون فعالياتها مباشرة مع المواطنين، بجانب وضع عدد من الأولويات على الخطة منها ذات الصلة نموذج المحاكاة والتدريب على فرص العمل وتهيئة الشباب لسوق العمل من خلال فعاليات علي أرض الواقع .

