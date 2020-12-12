مدير المكتب العالمي للمناعة بواشنطن: أعراض لقاح فايزر وجع في العضلات والرأس

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، إن فيروس كورونا تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة في كل دول العالم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،، أن 95% نسبة نجاح لقاح فايزر، مشيرًا إلى أن اللقاح حصل على العديد من الموافقات.
وحذر مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة بشأن اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية الحصول على الحقائق من المصادر الرسمية.
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وأكد نصولي أنه من المهم الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن أعراض لقاح فايزر تتمثل في وجع في العضلات، ووجع في الرأس، لافتا إلى أن هذه الأعراض لا تؤثر سوى على 5 أو 6 %.
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