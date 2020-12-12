باحثة بالمركز المصري للفكر: ملف حقوق الإنسان شائك.. ودول تستخدمه ورقة ضغط

قالت مها علام الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، إن ملف حقوق الإنسان تحول إلى أزمة شائكة نظرًا لاختلاف التوجهات والتصورات عن كيفية تطبييق معايير حقوق الإنسان.

وأضافت علام، خلال لقاء تليفزيوني بقناة اكسترا نيوز، أن ورقة حقوق الإنسان من ضمن أوراق يتم استخدماها في الملفات والعلاقات الدولية، وربما يضر بسمعة الدولة وسط المجتمع الدولي، وتستخدمه بعض الدول والصحافة العالمية في فرض ضغوطات معينة بتحميل فكرة معينة قد تكون سيئة عن دولة ما.

وأشارت إلى أن الدول لا تغفل معنى حقوق الإنسان ومدى تطبيقه ولكن هناك دول تتعمد النظر وعدم فهم السياق الصحيح لحقوق الإنسان وبعضها نظر إلى سجناء الإرهاب على كونهم سجناء رأي.

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وأكدت أنه ليس من المقبول تطبييق نفس المعايير على واقع حقوق الإنسان في كل الدول، نظرًا لاختلاف البيئة وأجندة الدول والإطار الثقافي والفكري.