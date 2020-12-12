القصاص من قتلة مجدي مكين .. الجنايات تحبس 9 أمناء شرطة بتهمة التعذيب (تفاصيل)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبتهم 9 متهمين بالسجن 3 سنوات وبرَّأت المتهم المتبقي، فى محاكمة ضابط بقسم الأميرية و9 شرطيين -مخلى سبيلهم- في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل ديوان القسم.

تعود أحداث الواقعة لشهر نوفمبر 2016، وقيام معاون مباحث و9 أمناء شرطة بقسم شرطة الأميرية بتعذيب مجدي مكين حتى الموت داخل القسم، حيث قام الضباط بالوقوف على ظهره ما أدي إلى حدوث جلطات في الرئتين، وتسبب في نزيف داخلى أدي إلى الوفاة في الحال.

أثارت القضية التي أثارت غضب الرأي العام في مصر، وصرّح المحامي محمد عثمان، رئيس هيئة الدفاع عن "مجدي مكين" عن الواقعة، بأن تقارير الطب الشرعي كشفت وفاة مكين بسبب تعذيب وحشي تعرض له، موضحا أن تفريغ الكاميرات يؤكد أن وفاته جاءت بشكل غير طبيعي".

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من ناحية أخرى، أكد كمال أبو طويلة محامى أسرة مجدى مكين ضحية تعذيب ضباط وامناء قسم الاميرية ، ان أهل الضابط كريم مجدى، قاموا بالتواصل مع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مكين وعرض مبلغ مالى 450 ألف جنيه للتصالح مع أسرة مكين وأسرة الاثنين الآخرين الذين تم التعدى عليهم، حيث يتم دفع مبلغ مالى 250 ألف جنيه لضحية التعذيب مجدى مكين، و200 ألف للاخرين مقابل التصالح.