محمد أبو العينين: طموحات الرئيس السيسى تصل إلى السماء.. واستطاع أن يخرج مصر من نفق مظلم

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء، واستطاع أن يخرج مصر من نفق اقتصادي مظلم، ونحتاج تشريعات تواكب هذا الطموح.

وتابع خلال مؤتمر الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة، إن العالم بعد انتشار جائحة كورونا يحتاج إلى قياسات تشريعية جديدة.

وأضاف خلال حديثه، نواجه تحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، والتغيرات الحالية تضعنا أمام وجه عالمي مختلف عن الماضي.

