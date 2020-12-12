إخلاء سبيل الشيخ حسني "مستريح" الشرقية.. الأهالي تنازلوا بعد اختلاسه مليار جنيه

أيدت محكمة ديرب نجم، بالشرقية قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الشيخ حسنى فى احدى القضايا، والذي تم اتهامه بتجميع مبالغ مالية من الأهالي بلغت "مليار" جنيها، وذلك مقابل تشغيلها والنصب عليهم.

وقضت المحكمة بالإفراج عن المتهم، بكفالة قدرها 2100 جنيه، لكنه مازال محبوس علي ذمة قضية أخرى بعد تنازل العديد من المواطنين عن الدعاوى المرفوعة ضد المتهم.

كانت قررت محكمة جنح ديرب نجم إخلاء سبيل "حسني ش"، والمعروف بأكبر مستريح بالشرقية، والمتهم بتجميع مبالغ مالية من الأهالي مقابل تشغيلها والنصب عليهم، بكفالة مالية قدرها 2100 جنيه.

من ناحية أخرى، قامت النيابة العامة بديرب نجم بتقديم استئناف على القرار، وتم عرض المتهم اليوم على قاضي الاستئناف للنظر فى أمرة.

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وفي وقتِ سابق، نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، من ضبط "حسنى ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريه منا صافور بديرب نجم، وقدرت المبالغ المالية بحوالي مليار جنيه، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة مقابل 50 % من الأرباح وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه.

