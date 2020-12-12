الزمالك ينتصر على المقاولون العرب ويحقق أول ٣ نقاط في مشوار الدوري

انتهت مجريات الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك على فريق المقاولون العرب بنتيجة ٢-٠، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وأحرز الزمالك الهدف الأول بالمباراة بالدقيقة 28 بعد نيران صديقة من مدافع المقاولون العرب، وذلك بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمود علاء برأسية من يسار منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود عن مرماه فارتطمت بالمدافع خالد الحسيني وسكنت يمين المرمى.
وبالرغم من ضغط المقاولون العرب على فترات من المباراة إلا أن الزمالك كان الأخطر في أكثر من كرة حتى سجل مصطفى محمد هدف الامان في الدقيقة ٩٣ من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، ليعلن حصول الزمالك على أول ٣ نقاط له بمشوار الدوري الممتاز.
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