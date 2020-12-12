النائب أشرف حاتم: تصنيع اللقاح الصيني في فاكسيرا.. ويمكن حفظه في ثلاجة عادية

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي، إن التطعيم الصيني يمنح مناعة 86%، وأن اللقاء الصيني يمنح مناعة تمنع من مضاعفات كورونا والالتهاب الرئوي.
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن انتشار اللقاحات بداية انتهاء كورونا، لافتًا أن اللقاح الصيني عبارة عن فيروس كورونا مثبط، أما اللقاح الروسي فهو عبارة عن جزء من فيروس كورونا موضوع على فيروس أخر، بينما يتمثل لقاح مودرنا وفايزر عبارة عن حمض نووي وهي تكنولوجيا حديثة مستخدمة في التطعيمات.
وأوضح أن الفاكسين الصيني يمكن حفظه في ثلاجة عادية، أما لقاح مودرنا وفايزر يحتاج إلى نقله لمركز كبير في بعض الجامعات وثلاجات 80-.
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ولفت إلى عقد اتفاقية مع وزارة الصحة والصين بشأن تصنيع الفاكسين الصيني في مركز المصل واللقاح "فاكسيرا"، وتصنيع اللقاح الروسي في الشركة الوطنية.
وأشار إلى أن لقاحات كورونا ليست موجودة لـ 7 مليار شخص على مستوى العالم، لافتًا إلى محاذير استخدام الفاكسين للحوامل خلال أول 3 أشهر.
وأكد أن تطعيم الكورونا سيكون مرة كل سنة مثل الإنفلونزا.
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