النائب أشرف حاتم: تصنيع اللقاح الصيني في فاكسيرا.. ويمكن حفظه في ثلاجة عادية

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي، إن التطعيم الصيني يمنح مناعة 86%، وأن اللقاء الصيني يمنح مناعة تمنع من مضاعفات كورونا والالتهاب الرئوي.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن انتشار اللقاحات بداية انتهاء كورونا، لافتًا أن اللقاح الصيني عبارة عن فيروس كورونا مثبط، أما اللقاح الروسي فهو عبارة عن جزء من فيروس كورونا موضوع على فيروس أخر، بينما يتمثل لقاح مودرنا وفايزر عبارة عن حمض نووي وهي تكنولوجيا حديثة مستخدمة في التطعيمات.

وأوضح أن الفاكسين الصيني يمكن حفظه في ثلاجة عادية، أما لقاح مودرنا وفايزر يحتاج إلى نقله لمركز كبير في بعض الجامعات وثلاجات 80-.

إقرأ أيضًا.. الإسكان: تشطيب الوحداث ثابت.. ومد فترة السداد لحجز 100 ألف وحدة محدودي الدخل أسبوعًا