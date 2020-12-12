التفاصيل الكاملة لبيع حق انتفاع نادي غزل المحلة 20 سنة مقابل 100 مليون جنيه

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة في الشركات التي تمتلكها الدولة محور أساسي في خطة عمل الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نادي غزل المحلة مميز للغاية من بين 19 نادي تابعين لوزارة قطاع الأعمال، ولديه إنشاءات على 40 فدان، ولكن يشهد إهمال على مدار السنوات الماضية حتى لم يعد يذهب الأعضاء إليه، وأن طرحه في البورصة يهدف إلى إعادة النادي لرونقه لحث الأعضاء العودة إليه.

وتابع: "وضع حقوق انتفاع ولا نبيع نادي غزل المحلة، وحقوق الانتفاع لعشرين سنة ويبقى الأصل لشركة غزل المحلة وتم تقييم حقوق الانتفاع وسيتم دعوة المكتتبين في طرح عام خلال 3 شهور لجمع 100 مليون جنيه للصرف على شركة غزل المحلة بهدف وجود صناعة كرة قدم حقيقة وإيجاد مشروع استثماري".

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وأعلن أنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مساحة 62 ألف متر في غزل المحلة يناير المقبل، وكان من المقرر أن يفتتح في أكتوبر الماضي إلا أن جائحة كورونا تسببت في تعثر التمويل.