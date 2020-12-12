المصريين الأحرار يثمن إعفاء عمان رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول: عهد جديد

وقال أحمد على حسن، مسؤول شؤون المصريين بالخليج العربى عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار سلطنة عمان يعزز من التعاون على جميع الأصعدة وخصوصا السياحية والتجارية بينها وبين البلدان المسموح لرعاياها الدخول بدون تأشيرات، ويعزز العلاقات والصداقة المصرية وسلطنة عمان.
وأضاف أن العهد الجديد للسلطنة يسطر خطوط ومسارات عديدة، أولها آليات التعاون، وفتح آفاق التبادل مع العديد من الدول استكمالا لمسيرة الراحل السلطان قابوس بن سعيد الذى يشهد تاريخه الكثير من مد جسور المحبة والتعاون مع البلدان، وخصوصا مصر.
وأشار إلى أن القرار يزيد من مجالات التبادل التجارى والثقافى وينشط المجال السياحى للسلطنة وسوف ينعكس بالإيجاب على أبناء الجالية المصرية فى عمان.
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