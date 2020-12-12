فيديو .. لميس الحديدى عن اللقاح الصينى : خطوة مهمة وهناك اتفاقات جديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، اليوم السبت، إنه لا حديث للمصريين إلا عن الفاكسين الصينى، وما حدث خطوة مهمة وسريعة من الدولة أن تكون من أوائل الدول التى تحصل على اللقاحات ولازالت هناك اتفاقات جارى إبرامها، بالاضافة إلى أن هناك لقاحات أخرى بحسب ما تقرره اللجنة العلمية لفيروس كورونا.

وأكملت: لكن حديث المصريين حول اللقاح هو ذاته الحديث الدائر حول العالم ونفس الأسئلة هناخد الفاكسين أم لا؟ وهناك البعض لازال قلقًا ويتسائلون أى اللقاحات أكثر أمانًا على المدى البعيد، صحيح تجارب اللقاحات أخذت وقت طويل قد يصل لسنوات لكن نظرًا لظروف الجائحة تم اختصار الوقت لعدة أشهر".

يذكر أن برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".