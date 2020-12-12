محافظ قنا يشهد افتتاح الورشة التدريبية عن علم الأمراض الوبائية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ قنا، أشرف الداودى، افتتاح الورشة التدريبية عن علم الأمراض الوبائية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى، فى إطار دعم التعاون الفنى بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".





جاء ذلك بحضور مدير مديرية الطب البيطرى بقنا الدكتور إبراهيم يوسف، وممثل منظمة "الفاو" الدكتور أحمد سعد، والدكتورة رحاب عبدالقادر مدير وحدة الوبائيات بهيئة الخدمات البيطرية، والدكتور محمد عبدالعظيم خبير بهيئة الخدمات البيطرية، وعدد من المتدربين من الأطباء البيطريين من محافظات قنا وسوهاج وأسوان.

وأشار المحافظ إلى أهمية تنظيم الدورات التدريبية للأطباء العاملين بالطب البيطري، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" كإحدى المنظمات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، بما يساهم فى إعداد أخصائيين فى علم الوبائيات ودراسة ومكافحة الأمراض الوبائية والمعدية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد ممثل الفاو أن المنظمة تقدم أوجه الدعم لقطاع الطب البيطرى بالتعاون مع وزارة الزراعة، موضحا أن المنظمة تقوم بتنفيذ برنامج تدريبى عملى لعلم الأمراض الوبائية فى مصر، يهدف إلى تعزيز نظم الرصد وتحسين بيانات وتقارير التحرى الوبائى من خلال تدريب الأطباء على اكتساب بعض المهارات الخاصة بعلم الابيدميولوجى، فضلا عن دور المنظمة فى إنشاء وتطوير وحدات الابيدميولوجى بالخدمات البيطرية من خلال العديد من المشاريع وإمداد هيئة الخدمات البيطرية بالمساعدات اللوجستية والفنية والعلمية.

بدوره، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بقنا أن الأطباء البيطريين يتلقون عبر هذه الدورات، مجموعة من المهارات التى تساعدهم على الاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية والطرق العلمية لمواجهتها، ومن أهم هذه المهارات مفهوم التحرى الوبائى وكيفية جمع البيانات حقليا وكيفية قياس معدلات المرض ونسبة انتشاره ومعدلات الإصابة والنفوق وتقديم معلومات دقيقة لصانع القرار لاتخاذها فى تطوير البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض الوبائية والمعدية.

فيما، قالت مدير وحدة الوبائيات بهيئة الخدمات البيطرية، إن الورشة تأتى فى إطار تطوير منظومة الخدمات البيطرية بشكل عام ودعم منظومة الوبائيات بشكل خاص، وما تتضمنه من إنشاء وحدات للأبيدميولوجى بمديريات الطب البيطرى والإدارات البيطرية التابعة وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة إلى جانب تدريب الأطباء البيطريين المعنيين.