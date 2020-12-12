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هالة زايد : الرئيس وجه بسرعة إجراء جراحة لطفلة تعانى من ثقب فى القلب 

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محمد مهران محمد صابر 2020-12-12 21:46 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة "ميرا.م" بعد مناشدة ذويها للـرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة. 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعانى من ثقب بين الأذينين والبطينين بالقلب. 

وأضاف مجاهد أنه جارِ نقل الطفلة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبى متكامل متخصص فى جراحة قلب الأطفال وحديثى الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وما سيتم تقديمه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.  

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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