الاثنين المقبل.. الهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية لعمليات الفرز فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، بعد غدا الإثنين، من خلال إصدار بيان صحفى باسماء الفائزين بـ100 مقعد فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

وأكدت مصادر من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وجهازها التنفيذى تمكنوا من مراجعة جميع نتائج اللجان العامة فى 13 محافظة أجريت بهم جولة الاعادة، وطابقت الهيئة الأرقام من واقع محاضر الاقتراع والفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم فى اللجان الفرعية والحصر العددي لعدد الأصوات التى جمعتها اللجنة العامة فى الدائرة الواحدة.

وأشارت المصادر ، الى أن الهيئة تلقت التظلمات من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز بأغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وذلك من خلال تحقيق الطلبات المقدمة منهم وانتهت إلى رفض بعضها لعدم جدية التظلم، مشيرة إلى أن الهيئة اتبعت القانون فى كافة إجراءات نظر التظلمات وتلقت اللجان العامة التظلمات فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ إعلان الحصر العددي للجنة العامة، وارسلت التظلمات إلى الهيئة والتى فصلت فيها خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ استلامه، واخطر المتظلم بقرار الهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدور القرار في التظلم.

ومن المقرر أن تتضمن النتيجة النهائية فوز 100 مرشح بعضوية مجلس النواب ليرتفع عدد أعضاء برلمان 2020 من المرشحين المنتخبين بالنظام الفردي إلى 283 عضوا، بينما فاز 284 عضوا بنظام القوائم، وذلك بإجمالى 567 عضوا، فيما يتبقى مقعد لنظام الفردى وهو مقعد دير مواس بالمنيا المؤجل من الجولة الأولى للمرحلة الأولى بسبب حكم قضائي حيث قررت الهيئة تحديد موعد عقب اعلان نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية.