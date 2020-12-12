انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكومة تعلن 10 إجراءت استباقية لاستعداد مصر لـ الموجة الثانية لكورونا منها زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار علاوات للموظفين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري استعداد مصر لـ الموجة الثانية لكورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن من أجل تخفيف حدة الآثار الناجمة عن الفيروس، وأكدت مجلس الوزراء أن الجراءات التي اتخذتها الدولة بشكل استباقي مكن مصر من آثار فيروس كورونا السلبية.

إجراءت استباقية لاستعداد مصر لـ الموجة الثانية لكورونا

وينشر مصر فايف الإجراءات الإستباقية التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم للحد من آثار فيروس كورونا ومواجهة أي موجة ثانية للفيروس.

1- من الإجراءات التي مصر للحد من آثار الموجة الثانية لكورونا، اتخاذ إجراءات احترازية وتدريب كوادر طبية للتعامل مع مرض كورونا.

2- تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

3- الإقدام على إصلاحات مادية ونقدية هامة خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل كبير في مواجهة كورونا واحتواء الآثار السلبية للإقتصاد.

4- استعداد مصر الكامل بالمنافذ البحرية والجوية والبرية، واتخا جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأي فيروسات أو أمراض معدية أخرىز

5- الإستجابة السريعة لأزمة فيروس كورونا وتنفيذ برنامج اقتصادي جريء تسير عليه منذ عام 2016.

6- تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال عدة إجراءات، والتي كان أبرزها، إقرار حافز إضافي للموظفين يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وكذلك زيادة المرتبات من خلال إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات بنسبة 14%.

7- إقرار منحة شهرية للعمالة الغير منتظمة من بداية أزمة كورونا والمستمرة إلى الآن والتي يستفيد منها ما يقرب من مليون و500 ألف عامل غير منتظم.

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8- زيادة حد الإعفاء الضريبي في موازنة العام المالي الجاري.

9- تخصيص مبلغ 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً.

10- اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية داخل المدار وغيرها من المؤسسات الحكومية منعاً لزيادة معدل الإصابة، وللمزيد من خلال تقرير مجلس الوزراء.