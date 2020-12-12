مي عبدالحميد: "شقق الإسكان ما بقتشي في الصحراء"

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن خطة الصندوق تعمل على استيعاب كافة الشرائح وتوفير برنامج سكن لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج حديث القاهرة، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تسليم أكثر من 340 ألف وحدة سكنية وشهدت انتقال المواطنين إلى هناك وبدء حياة جديدة، بسبب المصداقية.

وتابعت: "مافيش وسايط في الحصول على شقق الإسكان والشقق مش في الصحرا بقت خدمة وهناك مترو وأتوبيسات تنقل المواطنين إلى المناطق".

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