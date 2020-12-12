مي عبدالحميد: "شقق الإسكان ما بقتشي في الصحراء"

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن خطة الصندوق تعمل على استيعاب كافة الشرائح وتوفير برنامج سكن لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج حديث القاهرة، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تسليم أكثر من 340 ألف وحدة سكنية وشهدت انتقال المواطنين إلى هناك وبدء حياة جديدة، بسبب المصداقية.
وتابعت: "مافيش وسايط في الحصول على شقق الإسكان والشقق مش في الصحرا بقت خدمة وهناك مترو وأتوبيسات تنقل المواطنين إلى المناطق".
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وأشارت إلى أن الإجراءات موجودة عبر الإنترنت ويمكن التقديم والسحب، لافتة أنه من لم يحالفه الحظ لأي أسباب تفتح فترة للتظلمات.
وقالت المدير التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي إن دعم شقق الإسكان يصل إلى 100% من إجمالي الوحدة.
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