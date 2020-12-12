ينشر تحيا مصر أسعار باقات go-net من أورنج وحجم الميجاباتيس عليها حيث أن يواصل الكثير من عملاء أورنج تساؤلاتهم عن باقات النت أورنج الشهرية والفروق بينها ومدى الميجاباتيس التى توفرها لفتح البرامج التى يحتاجونها.

أسعار باقات go-net من أورنج

يستعرض تحيا مصر أسعار باقات go-net من أورنج على النحو التالي:

• باقة go-net 7.5 من أورنج بسعر 7.5 جنيه توفر250 ميجا و125 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 15 من أورنج بسعر 15 جنيه توفر 750 ميجا و375 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 30 من أورنج بسعر 30 جنيه توفر 1800 ميجا و900 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 45 من أورنج بسعر 45 جنيه توفر 2,800 ميجا و1,400 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 60 من أورنج بسعر 60 جنيه توفر 4,250 ميجا و2,125 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 75 من أورنج بسعر 75 جنيه توفر 5,500 ميجا و2,750 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 100 من أورنج بسعر 100 جنيه توفر 9,000 ميجا و4,500 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 150 من أورنج بسعر 150 جنيه توفر 12,000 ميجا و6,000 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 250 من أورنج بسعر 250 جنيه توفر 20,000 ميجا و10,000 ميجا يوتيوب.

• باقة go-net 400 من أورنج بسعر 400 جنيه توفر 40,000 ميجا و20,000 ميجا يوتيوب.

اقرأ أيضًا.. احصل على نت مجاني من ماي أورنج .. تحيا مصر ينشر الطريقة

https://www.tahiamasr.com/614018

تفاصيل باقات go-net من أورنج

• عرض اليوتيوب متاح للعملاء الجدد علي باقات go-netويمكن الاشتراك فيه عبر هذا الكود #44#.

• يمكن ترحيل الميجابيتس المتبقية للشهر الجديد في حالة التجديد في الميعاد.

• يمكن تجديد باقة الانترنت في اي وقت عن طريق #9*222# معَ ترحيل الميجابايتس المتبقية.

• المحاسبة بعد الباقة ستكون 15 قرش للميجا.

• صلاحية الباقة شهر لعملاء الدفع عن طريق الفاتورة الشهرية و4 اسابيع لعملاء الكارت المدفوع مقدما.

• يمكن للعملاء خسارة ميزة ترحيل الميجابايتس المتبقية و تغيير صالحية الباقة الي 30 يوم عن طريق الاتصال ب #137#.

• يمكن التحكم في سعة الباقة عن طريق #222# او من خلال تطبيق my orange.