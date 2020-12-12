ننشر تفاصل المواد الـ 4 الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والتنموية بين القاهرة وبغداد

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن المادة الأولي من مذكرة التعاون بين القاهرة وبغداد تتضمن التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والإحصائية، إلي جانب الاستفادة من تجارب الدولتين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

وأضافت السعيد أن مجالات التعاون وفقًا لما ورد بمذكرة التفاهم تتمثل في تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، إلي جانب التدريب الإحصائي فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال خطط وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام.

وتابعت السعيد أن مجالات التعاون تضمنت كذلك التعاون في مجال بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، الحسابات القومية وبرامج الدرجات العلمية المختلفة، بالإضافة إلي التعاون في مجال توفير الخبرات التخطيطية المختلفة لتطوير أجهزة التخطيط المختلفة للجانبين العراقي والمصري، وكذلك التعاون فى مجال التعدادات السكانية وتعدادات المنشآت الاقتصادية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة، فضلًا عن تبادل الخبرات بشأن آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين فى مجالات العمل المشتركة.

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وأقرت المادتين الثالثة والرابعة من المذكرة علي أن يتم تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزير التخطيط بجمهورية العراق، بهدف دفع عملية التعاون بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة وفقًا لبنود المذكرة وبما يعود بالنفع على الطرفين ويحقق المصلحة المشتركة على أن تتشكل لجنة فرعية مشتركة لوضع برامج تنفيذية لما ورد بالمذكرة وخطط عمل تفصيلية محددة التوقيتات، وكذا تحدد اللجنة آليات تنفيذ البرامج ومتابعتها وتقييم آثارها على منظومة التخطيط في البلدين، علي أن تجتمع اللجنة الفرعية ببغداد أو القاهرة بالتناوب سنوياً لمتابعة تنفيذ البرامج التي سوف يتم الاتفاق عليها.