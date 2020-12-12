استطلاع رأي لـ إم بي سي: 50% يفضلون التطعيم بعد تجربة الفاكسين.. وعمرو أديب: تجارب لقحات كورونا أظهرت مشكلات

كشفت فضائية إم بي سي مصر أن حوالي 50% من المشاركين في استطلاع رأي ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ذكروا أنهم يفضلون الحصول على الفاكسين ولقاح كورونا عقب إجراء التجارب.

وقال عمرو أديب مقدم البرنامج، إن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إجباري واتخاذ القرار بقرار من ولي أمر الأسرة، لافتًا أنه هناك إصابات كثيرة وانتشارها كبير وتضم الأسرة والأب والأم والأولاد.

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وأكد أديب أن كل اللقحات سجلت مشكلات أثناء التجريب بما فيهم اللقاح الصيني الذي حصلت عليه مصر، مضيفًا: "هناك هبد كثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تناول اللقاحات المطروحة".