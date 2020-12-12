كشفت فضائية إم بي سي مصر أن حوالي 50% من المشاركين في استطلاع رأي ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ذكروا أنهم يفضلون الحصول على الفاكسين ولقاح كورونا عقب إجراء التجارب.
وقال عمرو أديب مقدم البرنامج، إن التطعيم بلقاح كورونا اختياري وليس إجباري واتخاذ القرار بقرار من ولي أمر الأسرة، لافتًا أنه هناك إصابات كثيرة وانتشارها كبير وتضم الأسرة والأب والأم والأولاد.
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وأكد أديب أن كل اللقحات سجلت مشكلات أثناء التجريب بما فيهم اللقاح الصيني الذي حصلت عليه مصر، مضيفًا: "هناك هبد كثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تناول اللقاحات المطروحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع رأي لـ إم بي سي: 50% يفضلون التطعيم بعد تجربة الفاكسين.. وعمرو أديب: تجارب لقحات كورونا أظهرت مشكلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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