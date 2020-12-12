أستاذ كبد يفجر مفاجأة: اللقاحات الجديدة لا تمنع الإصابات المتكررة بكورونا.. وأنصح بالانتظار قبل تعاطيها

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة الجهات المسئولة على لقاح كورونا هي 73 شهر، ولكن اللقاحات التي صدر لها موافقات تمت في مدة زمنية حوالي 7 أو 8 أشهر.
وأكد عمر خلال تصريحات تليفزيونية خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية إن بي سي، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه هناك جزء مبهم في لقاحات كورونا خاصة بالأعراض ولا يمكن التوقع بها، موضحًا أن اللقاحات قد تسبب أعراض وحسياسية كبيرة.
وتابع: "لا يمنع الإصابة المتكررة بسبب تحور الفيروس وهو ما يحدث في الإنفلونزا العادية التي تكرر الإصابة، وبالتالي على الجميع أن ينتج فاكسين جديد كلما تحور الفيروس".
وكشف أستاذ الكبد عن تخوفه من الكفاءة للقاحات التي تم إنتاجها بسبب اختصار في مدة منح اللقحات.
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واستطرد: "من يستطيع الانتظار ولا يتم تطعيمه بلقاح كورونا من المطروح على مستوى العالم حتى ظهور معلومات جديدة عن كورونا، ولكن كبار السن وأطباء المستشفيات عليهم أن يحصلوا على التطعيم مباشرة".
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