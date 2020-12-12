إشادة برلمانية بتوافر لقاح كورونا وقرار توزيعه مجانًا.. مسعود: توقيت الوصول مهم.. والشريف: الدولة تسعى للنهوض بالمنظومة الصحية

لا تزال مسألة توافر لقاح كورونا، الذى وصل دفعة منه لمصر منذ يومين، محل أهتمام للعديد من المتابعين، الأمر الذى انعكس بدوره على مجلس النواب، حيث تناول عددًا من النواب القضية قى سياق أهتمامهم.

من جانبه، أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بوصول أولى شحنات اللقاح الصيني لفيروس كورونا القاتل من شركة "سينوفارم" لمطار القاهرة الدولي خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا على أن وصوله في هذا التوقيت غاية الأهمية خاصة مع دخول مصر في الموجه الثانية للفيروس.

وقال المسعود، خلال البيان الصادر له، إن أزمة فيروس كورونا القاتل والذي أنتشرت في الأونة الأخيرة أظهرت معدن الشعوب الأصيلة وتضامنهم مع بعضهم البعض، مؤكدًا على أن مصر تُعتبر أولى الدول في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توزيع أولى الشحنات للقاح على الطاقم الطبي بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، خاصة وأنهم خط الدفاع الأول للفيروس، لافتًا إلى أن الذي سبق واصيب بالفيروس خلال الموجه الأول لم يحصل على المصل الصيني، وذلك لتكوينه أجسام مضادة للفيروس.

وفي سياق متصل، أثنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بالجهود التى قامت بها القيادة السياسية، لحصول مصر على أول شحنة تحمل 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية كشحنة اولي لعلاج فيروس كورونا.

كما أشادت بقرار الرئيس السيسي، بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأيضًا علق أعضاء من مجلس الشيوخ على الأمر، حيث قالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وضعت إجراءات حازمة وصارمة لمواجهة فيروس كورونا وحرص الدولة على صحة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس وهو ما يدل على أن علي تأكيد الدولة ودورها في دعم ملف الصحة للمواطن وتلبية متطلباته خاصة في ظل الموجه الثانية لفيروس كورونا.

وأشادت النائبة سهير عبد السلام بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحصول على لقاح فيروس كورونا في ظل الموجه الثانية للفيروس وفي وقت تسعي كثير من الدول الحصول على اللقاح مشيرة في تصريحات لـ تحيا مصر إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع اللقاح مجانا يدل على أن القيادة السياسية حريصه على صحة المواطنين وتفضيلها على ملفات أخرى.

اقرأ أيضًَا: فيديو..أشرف رشاد: حلمي أن يكون مستقبل وطن بيت العائلة المصرية..وهدفنا مجلس نواب وشيوخ يليق بمصر



وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن ملف الصحه في مصر يشهد انجازات عظيمة لم يسبق لها مثيل في أي وقت مضى خاصة أن الدولة تتبع كافة متطلبات المواطن المصري في هذا الملف وتدعمة وهذا يحسب للرئيس وللحكومه وبإشادة من منظمة الصحة العالمية لما تم إنجازه في هذا الملف.

