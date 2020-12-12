المصرية للاتصالات WE تدعم طلاب المدارس.. بشريحة مجانًا

أعلنت المصرية للاتصالات عن دعمها طلاب المدارس بشريحة مجانية، بالإضافة إلى الاستمتاع بـ 1 جيجا بقيمة 5 جنيه، وذلك لمساعدتهم في التعليم الإلكتروني لاسيما أن المصرية للاتصالات تعتبر أولي الشركات الرائدة في عالم الاتصالات.

المصرية للاتصالات WE

ونشرت المصرية للاتصالات WE عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "لطلاب المدارس الحاصلين علي تابلت الوزارة، احصل الان علي الشريحة مجانا.. واستمتع بـ 1 جيجا ب 5 جنيه في الشهر صالحة لمدة 30 يوم".

وأضافت "كمان هتستمتع ب 50% ميجابايتس اضافية عند الاشتراك او تجديد باقة Nitro الميجابايتس الاضافية يمكن استخدمها علي تابلت الوزارة فقط".

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ويجدر بالذكر أن أتاحت المصرية للاتصالات العديد من المنصات الإلكترونية لتساعد الطلاب على المذاكرة والتحصيل الدراسي والاستعداد للامتحانات بالنظام الجديد.

