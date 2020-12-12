أستاذ جهاز هضمي يحث على التطعيم باللقاح الصيني: "مش هتخسر حاجة وممكن تسخن شوية"

حث الدكتور سراج زكريا، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، على التطعيم بلقاح كورونا الصيني سينو فارم والذي حصلت مصر منه على شحنات خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال زكريا خلال مداخلة تليفزيونية، على فضائية إم بي سي مصر، برنامج الحكاية والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "وفيها إيه لما تاخد اللقاح مش هتخسر حاجة هتسخن شوية يعني وخلاص".
وأكد أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن الصين تتحفظ على سرية المعلومات العلمية الطبية، لذلك لا نجد ما يمكن قراءته طبيًا وعلميًا حول ما طرحته الصين.
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وطالب بما وصفه بالشدة المجتمعية حول الالتزام بالإجراءات المجتمعية التي هي الأصل في الحماية من الفيروس، مستشهدًا بطريقة حضور جماهير نادي الزمالك مباراة اليوم.
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