أحمد موسى لمرتضى منصور: «الناس كانت بتجري منك وأنا بطلعك على الهوا عشان العيش الملح».. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، كان يتم استضافته باستمرار في برنامج «على مسئوليتي».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مرتضى منصور كان يقوم بمداخلات هاتفية مع البرنامج هي الأكثر ضمن البرامج التلفزيونية في الوقت الذي كان ممنوعًا من الظهور الإعلامي.

وتابع: «الناس كانت بتشوف مرتضى منصور تجري وأنا كنت بطلعه على الهواء عشان العيش والملح وأننا دخلنا بيوت بعض».

