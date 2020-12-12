قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، كان يتم استضافته باستمرار في برنامج «على مسئوليتي».
وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مرتضى منصور كان يقوم بمداخلات هاتفية مع البرنامج هي الأكثر ضمن البرامج التلفزيونية في الوقت الذي كان ممنوعًا من الظهور الإعلامي.
وتابع: «الناس كانت بتشوف مرتضى منصور تجري وأنا كنت بطلعه على الهواء عشان العيش والملح وأننا دخلنا بيوت بعض».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد موسى لمرتضى منصور: «الناس كانت بتجري منك وأنا بطلعك على الهوا عشان العيش الملح».. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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