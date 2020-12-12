بالبنط العريض : حديث السيسى لـ لوفيجارو حدد مواقف مصر من القضايا المهمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الزيارة أكدت على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن حوار الرئيس السيسى مع صحيفة لوفيجارو حدد الخطوط الرئيسية لمواقف الدولة المصرية فى الكثير من القضايا المهمة إقليميا ودوليا.

وتحدث فاروق عن وصف الباحثة آن كليربونفيل حديث ماكرون بدعم مصر دون شروط بـ "الحكيم"، وتأكيدها على الأهمية الجيوسياسية لموقع مصر الفريد على الحدود بين قارتى أوروبا وإفريقيا.