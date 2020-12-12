جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن الزيارة أكدت على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن حوار الرئيس السيسى مع صحيفة لوفيجارو حدد الخطوط الرئيسية لمواقف الدولة المصرية فى الكثير من القضايا المهمة إقليميا ودوليا.
وتحدث فاروق عن وصف الباحثة آن كليربونفيل حديث ماكرون بدعم مصر دون شروط بـ "الحكيم"، وتأكيدها على الأهمية الجيوسياسية لموقع مصر الفريد على الحدود بين قارتى أوروبا وإفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالبنط العريض : حديث السيسى لـ لوفيجارو حدد مواقف مصر من القضايا المهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.