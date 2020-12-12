كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط حقيقة ما نشرته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمحافظة أسيوط ومناشدة من يعثر عليها الاتصال بأرقام هواتف محددة.
وتبين أنه تبلغ لقسم أسيوط من مالك محل ملابس، مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط) بتغيب ابنة شقيقته طالبة جامعية، مقيمة بذات العنوان عن مسكن أهليتها عقب توجهها للجامعة.
توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى ارتباط المتغيبة بأحد الأشخاص عامل مقيم بمحافظة الفيوم، وباستهدافه تبين تواجد المتغيبة رفقته، وبسؤالها أقرت بأنها تركت منزل أهلها برغبتها لسوء معاملتهم لها، وأنها ترغب فى الزواج من المذكور وعدم العودة مرة أخرى.
كما تم تحديد اثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (متواجدين حالياً خارج البلاد) واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتاة بأسيوط واتحاذ الإجراءات ضد مسئولي صفحة فيس بوك روجت لخطفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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