إسلام عنان: مصر قادرة على تصنيع لقاح كورونا بثلاث اتفاقيات مع الصين وروسيا.. والفيروس مستمر إلي 2022

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئة، أن فيروس كورونا المستجد لن يكون موجة واحدة على عكس فيروسات عائلة كورونا الأخرى.

وأضاف عنان في تصريحات لصدي البلد، ان كل تقديرات الدوريات العلمية تقول إنه مستمر، لكن الفكرة الآن تكمن في تحييده، بحيث يكون مرضا غير قاتلا، فهو سيظل باقيا في عام 2021 و2022".

وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئة،ان الحل هو اللقاح، وهذا يعتمد على عملية التوزيع، فإذا تم تلقيح كل الناس في العالم بحلول 2021، سيكون المرض في حال إصابته الناس تتراوح خطورته من بسيطة إلى متوسطة، ونسبة دخول المستشفى ستكون مثل الأمراض المعتادة.

واضاف عنان، وأكد عنان، ان بالنسبة لإعادة التصنيع اللقاح، فلا يوجد في الشرق الأوسط إلا مصر، التي عقدت ثلاثة اتفاقيات مع جهات صينية، وروسية، وهذا الأمر سيستغرق فترة من ست شهور لسنة.

وأشار إلى أن، الدول في الشرق الأوسط ليست كلها مثل بعضها، فهناك دول منضمة لتحالف كوفاكس، والذي يعطي البلاد الفقيرة مجانا، ولدى المنظمة تمويل يكفي لتوزيع ملياري جرعة بحلول نهاية 2021.

وأوضح استاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئة، أنه سيتم توزيع اللقاحات، وفق جدول زمني، لكنه لم يطرح بعد للعامة، ولكن من المتوقع أن يكون دور دول مثل مصر، والسودان، وليبيا، في النصف الثاني من 2021.

واضاف،ان هناك دول أخرى ستحصل عليه مبكرا مثل الإمارات والمغرب، والتي ستدفع ثمن اللقاحات نقدا من خلال عقود مباشرة مع الشركات المصنعة، وحينها سيتلقى مواطنو هذه الدول اللقاح مبكرا، مضيفا أن مصر أيضا لديها تعاقدات مباشرة لكنها لم تتم بشكل نهائي حتى الآن.

.

واضاف أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئة، أن اللقاحات ستصل إلى أوروبا ودول الخليج الغنية في نفس الوقت، أما بقية البلاد فعليها الانتظار، حيث ستحصل عليه في الفترة بين الربع الثاني من إلى الربع الثالث من عام 2021.