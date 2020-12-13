انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت والإجمالي يقفز لـ121089 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 12 ديسمبر، ولوحظ في تقرير اليوم استمرار ارتفاع المصابين بالفيروس التاجي كوفيد 19، وسط تشديدات على تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل دقة وعدم التهاون في تنفيذها.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 12 ديسمبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 211 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الأعداد التي تم شفاؤها منذ بداية أزمة كورونا إلى 104710 حالة حتى الآن.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 478 حالة إصابة جديدة، وذلك بزيادة جديدة عن حالات الأمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 121089 حالة، وتم رصد هذه الحالات عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع المحافظات والتي تراقب الوضع أول بأول.

كما سجلت الصحة اليوم 21 حالة وفاه، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6898 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

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وتؤكد وزارة الصحة على متابعتها للموقف عن قرب، وأنها تتابع الوضع بشأن فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وناشدت الوزارة جميع المواطنين بالتوجه إلى المستشفى فوراً عند الشعور بأي عرض من أعراض كورونا أو الإتصال بالخط الساخن.