البنك الأهلي المصري يقدم قرض السيارة من 20 ألف حتى مليون نص

يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة من 20 ألف حتى مليون نص سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك على فترات سداد متفاوتة لكى يتمكن عملاء البنك الأهلي المصري من الحصول عليها والتسديد في المهلة المناسبة.

تفاصيل قروض السيارة من البنك الأهلي المصري

يستعرض تحيا مصر تفاصيل قروض السيارة من البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

- بدون ضامن.

- قيمة التمويل من 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يصل الى 100 % من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة من سنة الي ٧ سنوات.

- نسبة الفائدة فتتراوح بين 18% إلى 19% سنويا متناقصة وتحدد النسبة حسب نوع وظيفة.

- تقديم برامج خاصة ولموظفي الشركات، حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه، بدون مصاريف استعلام ائتماني او فتح حساب.

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الأوراق المطلوبة

- لا تتعدى صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق.

