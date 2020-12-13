فيديو .. مستشار الرئيس يرد على تساؤلات المصريين بشأن لقاح كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفى له لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة قناة "أون"، إنه لا يدخل أى لقاح إلى مصر إلا بعد دراسته جيدا ودراسة أمانه على المدى القريب والبعيد.





وأضاف مستشار الرئيس، أن التأكد من الآثار الجانبية للأدوية الجديدة قد يستغرق سنوات، والعقار الصينى الخاص بكورونا، تم إجراء عدة تجارب سريرية عليه فى عدة دول ومنها مصر وبالتأكيد عرض على اللجنة العلمية المصرية، والصين دولة كبيرة، وكثير من الدول الكبرى وشركات تصنيع الدواء وكل هذه المؤسسات لا يمكن أن تغامر بمنتج لا تتأكد من فاعليته.





وأكد أن هذا اللقاح تم تجربته على مليون شخص بالصين، وهناك تعليمات من الرئيس والحكومة بمراجعة كل التطعيمات وإعطاء أفضل لقاح للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطورة وهذا لا يتم إلا بشفافية كبيرة.