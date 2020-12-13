الأرصاد تحذر من طقس سيء على السواحل اليوم .. اعرف الدرجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، اعتبارا من اليوم الأحد، ويستمر حتى غدا الإثنين.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك، حتى أصدرت الهيئة العامة للأرصاد إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، حيث من المتوقع

ويكون الطقس اليوم مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا باردا ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يكون مائلا للدفء نهارا باردا ليلا تصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح تنشط أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس حارا نهارا على شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد.

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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والوجه البحري:



26 للعظمى والصغرى 13.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 10.

جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 11.