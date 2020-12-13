لو محتاج سيارة .. قرض بنك مصر "هيسهلك المهمة".. اعرف التفاصيل

يمنح بنك مصر قرض السيارةالموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب القسط الشهري، الموظفين بموجب إثبات الدخل، الموظفين بدون إثبات الدخل، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون اثبات الدخل، أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب)، وبالتالي يمكن لفئات كثيرة الحصول على قرض السيارة من بنك مصر بتمويل شاملة لسعرها.

شروط قرض بنك مصر على السيارة

- تتراوح نسبة الفائدة بين 17% إلى 18.5% وتحدد النسبة على حسب نوع وظيفة المقترض،بشرط ان يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ والحد الأقصى 65 عاماً.

- بدون حد أقصى للقرض.

- نسبة التمويل 100% من قيمة السيارة وتحدد النسبة حسب نوع وظيفة المقترض من خلال الفرع

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه للعاملين فى الحكومة، و2000 جنيه للعاملين فى القطاع الخاص.

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الأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون)

- للموظفين شهادة مفردات الراتب الشهري، تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

- اما أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية فصورة البطاقة الضريبية، صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة، مع صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

