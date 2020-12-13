انت الان تتابع تفاصيل خبر التأمين الصحي يعلن شروط حصول الموظفين على إجازة من العمل بسبب كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة التأمين الصحي عن الشروط الخاصة بحصول العاملين بالحكومة على إجازة مرضية بسبب وباء كورونا، حيث تعد تلك الإجازة وفقاً لقانون الخدمة المدنية إجازة وجوبية يجب أن يحصل عليها العامل بأجر كامل لمدة 14 يوماً وذلك لإصابته بوباء كورونا أو أنه قد خالط إحدى الحالات المشتبه في إصابتها بوباء كورونا، يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن أن المخالط لمريض كورونا يستحق إجازة وجوبية من العمل لمدة 14 يوماً.

الشروط التي حددتها هيئة التأمين الصحي لحصول الموظفين بالحكومة على إجازة من العمل بسبب كورونا:-

1- أن يثبت الموظف بأنه مصاب بوباء كورونا سواء بمسحة إيجابيه أو أشعة مقطعة وتحاليل الدم وعلامات المرض.

2- إذا كان الموظف مخالطاً لإحدى الحالات المشتبه في إصابتها بوباء كورونا أن يكون العنوان واحد أي أن يكون عنوان الموظف المخالط هو نفس عنوان المريض بدرجة قرابة أو عقد زواج أو مخالط بجهة عمل في نفس الغرفة.

3- تناسب تاريخ طلب الإحارة مع تواريخ بدء الحالة المرضية.

4- يتم عرض الموظف المريض وليس المخالط على اللجان الطبية التابع لها جغرافياً لأنها المجلس الطبي المختص لاعتماد الإجازة المرضية، أما الشخص المخالط فتحتسب له إجازة وجوبية من جهة العمل وفق الشروط التي ذكرناها في السابق.

وتهيب وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بذلك الوباء والمتمثلة في ارتداء الكمامة في كل الأوقات والأماكن وعدم لمس الانف أو الوجه بتاتاً إلى بعد غسل اليدين جيداً.