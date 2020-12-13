بنك CIB يؤكد اعتماده على التكنولوجيا لدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا

أكد بنك CIB على استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة فى بلدان القارة، ويُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة فى نوفمبر 2016.

بنك CIB يدعم التحول الرقمي

ودعم بنك CIB التحول الرقمى ويشجع عملائه على المعاملات الإلكترونية، وهو ما أشاد به، شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى- مصر، فى الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة إفريقيا الذكية Smart Africa، والذى عقد برئاسة بول كاجامى، رئيس جمهورية رواندا، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة إفريقية.

وشدد شريف سامى ضرورة تعزيز مبادرات الشمول المالى من خلال توسيع رقعة من يتاح لهم الوصول لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدول الإفريقية.

اقرأ أيضًا.. بنك CIB يكشف تفاصيل قرض توليد الطاقة الشمسية في المنازل



والجدير بالذكر أن ناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بتوسيع استفادة الدول الإفريقية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووافق الحضور على مشروع للشراء المجمع لسعة نقل البيانات، وأكاديمية إفريقيا الرقمية إضافة إلى إطلاق أربعة نماذج لمشروعات تتعلق بالقرى الذكية والهوية الرقمية والنطاقات العريضة لنقل البيانات (البرودباند) وبيئة الشركات الناشئة فى مجال الابتكار والمعلوماتية.

