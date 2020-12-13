الزمالك يعقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق المالية اليوم

قررت اللجنه المعينة لادراة شئون نادي الزمالك، عقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد لتوضيح موقف النادي ماليا أو رياضيا بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وأعدت اللجنة المؤقتة خطة متكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى فى اطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية

تتضمن الخطة المُتفق عليها الآتي:



- حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية وحقوق البث والرعاية وايرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة.

- هذا الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالاجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإدارى للنادى العريق.

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- خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه.

