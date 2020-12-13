اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق لتركيب محول جديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، خلال بيان لها اليوم، فصل التيار الكهربائي عن منطقة المحرقة حتى مسجد أبو حلاوة بمدينة دسوق، لإجراء صيانة في شبكة الكهرباء، وتركيب محول جديد بالمنطقة، بحيث سيتم فصل الكهرباء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عصرا.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، رفع كفاءة الإنارة والمحولات تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ.

في هذا الصدد، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى بتكلفة مالية مليون و 726 ألف جنيه.

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وأضاف أنه سيتم إنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات وخاصةً قطاع الكهرباء، مما استلزم تركيب مغذيات اضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية، لضمان رفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار.

