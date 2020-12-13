أشهر أغاني عيد الميلاد.. ساقية الصاوي تستضيف احتفالية فريق ماركو وأصدقائه

تنظم ساقية عبدالمنعم الصاوي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد احتفالية بمناسبة "أعياد الميلاد المجيد" يقدمها فريق ماركو وأصدقائه، وذلك بقاعة النهر، حيث يقدم مجموعة من أشهر الأغاني العالمية الخاصة بعيد الميلاد المجيد.

مؤسس الفريق ماركو محب ميخائيل، من مواليد مدينة المنصورة 1982م ، ودرس الموسيقى في العديد من أكاديميات الدراسات الحرة، وحصل على شهادة الدراسات المتقدمة في نظريات الموسيقى من Trinity college London ، كما حصل على دراسة حرة في معهد الموسيقى العربية في دراسة المقامات الشرقية والايقاعات.

أقرأ أيضا ..

وشارك ماركو في العديد من ورش الغناء الشرقي والكلاسيكي، إلى جانب المشاركة في المهرجان الدولي للأغنية المصرية القديمة في ٢٠١٠ لدول البحر المتوسط، كما شارك في ورش موسيقية للموسيقار فتحي سلامة وغيره، وقدم الكثير من الحفلات الغنائية على مسرح ساقية الصاوي ومسارح المراكز الثقافية، و قدم أيضا العديد من الحلقات الإذاعية والتليفزيونية مع فرقته في أكثر من ٥٠ حلقة على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن تشاركه في الاحتفالية السوبرانو كريستين مجدي ، وتخرجت من كلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية، قسم تربية موسيقية، تخصص غناء على يد الأستاذة الدكتورة نيفين علوبة ٢٠٠٥ بدرجه امتياز مع مرتبة الشرف.

وكريستين مجدي مدرس مساعد بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية. وحاليا تقوم بتحضير رسالة للصول على درجة الدكتوراه من كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان مع الأستاذة الدكتورة هدى نصير.

وشاركت كرستين في العديد من الحفلات على مسارح عدة، مثل دار الاوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية ومسرح مكتبة الإسكندرية وغيرهم منذ ٢٠٠٣ بقيادة كل من مايسترو ناير ناجي، شريف محي الدين، هشام جبر وغيرهم.

كما شاركت كريستين كعضو أساسي مع فرقة فابريكا للمسرح الغنائي تحت اشراف الدكتورة نيفين علوبة ومحمد أبو الخير، وقدمت عدة حفلات مثل العرض الأول لاوبرا الناي السحري والذي تم تقديمه باللغة المصرية العامية على مسرح مكتبة الإسكندرية ٢٠١١ بالإضافة لإفتتاح مهرجان الجونه السينمائي الأول ٢٠١٧ والرابع ٢٠٢٠ وقامت ايضا بدور ماريا في المسرحية الغنائية الشهيرة صوت الموسيقى في حفل ختام على مسرح الايورت بالجامعة الأمريكية ٢٠١٧ إلى جانب إنها قامت بدور فانتين في مسرحية البؤساء والتي عرضت بساقية الصاوي ٢٠١٨.

وحاليا تشغل كريستين منصب الاشراف على الجانب الأكاديمي لمؤسسة فابريكا للمسرح الغنائي لفئة الاعمار فوق ١٦ عاما.