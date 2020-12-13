رياح وأتربة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم : عظمى القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوبه.





فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. أما عن الظواهر الجوية، فتسط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة (50% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الغربية، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 27 14 الإسكندرية 25 15 وادى النطرون 26 15 طنطا 27 14 شبين الكوم 27 14 دمنهور 25 14 بلطيم 25 15 مطروح 25 13 السلوم 24 11 سيوة 25 11 بورسعيد 26 16 دمياط 24 16 الزقازيق 26 14 المنصورة 26 14 الإسماعيلية 28 17 السويس 26 16 العريش 27 17 رفح 27 17 رأس سدر 26 18 نخل 28 10 نويبع 26 19 طابا 24 18 كاترين 22 05 الطور 29 19 شرم الشيخ 27 18 الغردقة 28 15 مرسى علم 26 14 الفيوم 27 14 بنى سويف 28 14 المنيا 29 15 أسيوط 31 14 سوهاج 27 13 قنا 29 12 الأقصر 32 12 أسوان 33 13 ادفو 33 13 أبوسمبل 32 14 الوادى الجديد 32 12 شلاتين 29 17 أبو رماد 28 17 حلايب 28 18 رأس حدربة 29 18

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