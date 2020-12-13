زيارة الرئيس السيسى للكلية الحربية تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوؤ على إطلاق البنك المركزى مبادرة لدعم القطاع الصحى خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا فى 13 محافظة، وتصريحات وزير المالية محمد معيط عن دخول الفاتورة الإلكترونية حيز التنفيذ ، وعقد شركة الجسر العربى للملاحة، جمعيتها العمومية فى دورتها الـ 75 بالقاهرة بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، وناصر حسين وزير النقل العراقى.

وتحت عنوان "الانفتاح على الدول الكبرى والعلاقات المتوازمة من ثوابت السياسة المصرية"

قالت صحيفة الأهرام إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام فجر السبت، بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية ، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة .

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة جاءت فى إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية ؛ حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة فى بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح فى الالتحاق ب الكلية الحربية ، مؤكدًا متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق ب الكلية الحربية ، وحرص د على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب فى بداية مشوارهم الدراسى بالكلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، حيث أشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة، فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكرى والأمنى والثقافي، موضحًا الثوابت الأساسية التى تقوم عليها السياسة ا مصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدًا عن الاستقطاب والمحاور.

وتحت عنوان "وزير الدفاع خلال لقائه مقاتلى الجيش الثانى الميدانى : نجاحات مستمرة فى تطهير شمال سيناء من الإرهاب"

قالت صحيفة الأهرام إن القائد العام أكد أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحى بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .وأن ذلك جاء خلال لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول محمد زكي، لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحه على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضنها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة إستقرار الوطن.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصرى نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيدًا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء .

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "1.4 مليار جنيه من البنك المركزى لمواجهة الجائحة " إن البنك المركزى أطلق مبادرة لدعم القطاع الصحى خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا فى 13 محافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووجه «شعراوى» المحافظين بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزى البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء فى شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وتوفير أجهزة التنفس الصناعى واسطوانات الأكسجين.

وأشار شعراوى، إلى أهمية التأكد من سرعة نهو الأعمال خلال فترة وجيزة حتى تتمكن المحافظات من مواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

كما أشاد الوزير، بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تقدير كافة أبناء الشعب المصرى لتلك الجهود و تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

وقالت الأخبار تحت عنوان " الفاتورة الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ" ان تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبى بدقة والحد من التهرب وتحقيق العدالة أبرز أهداف منظومة الفاتورة الالكترونية التى دخلت فعليا حيز التنفيذ .

وأكدت وزارة المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حاليًا بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقى كافة معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة.

وأشار محمد معيط وزير المالية إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021.

فيما تناولت صحيفة "الجمهورية" تصريحات المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، عن نموذج النجاح فى التعاون الثلاثى ممثلًا فى شركة "الجسر العربى للملاحة" التى تعمل منذ ٣٥ عامًا، وهو ما دفع الدول الثلاث للتفكير فى إنشاء شركة أخرى على غرارها تكون تحت مسمى "الجسر العربى للنقل البرى للركاب والبضائع"، وهو الأمر الذى سيعزز وييسر حركة النقل بين الدول الثلاث .. حيث عقدت شركة الجسر العربى للملاحة، الجمعية العمومية فى دورتها الـ 75 بالقاهرة بحضور كل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس مروان خيطان، وزير النقل الأردني، وناصر حسين وزير النقل العراقى بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربى وأثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التى تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التى تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021، واتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث، والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة، بالإضافة إلى قيام فرع الشركة فى مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة فى مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربى.